La contaminación visual: lo que miramos sin ver

En principio parece una cuestión de escasa relevancia, sobre todo en ciudades como San Miguel de Tucumán, agobiada por una larga lista de problemáticas urgentes y cuyos efectos negativos son bastante más palpables. Por ejemplo: cortes de luz, falta de agua en determinadas zonas, caos vehicular, red de cloacas, problemas con el transporte público y ocupación de veredas por parte de los comerciantes son algunos de los reclamos más comunes entre los foristas de LA GACETA. Sin embargo, eso no quiere decir que la contaminación visual deba ser normalizada ni que sus efectos se agoten en lo meramente decorativo. Un entorno desequilibrado y caótico no sólo provoca un incremento de estrés y la ansiedad de las personas; también favorece distracciones y confusiones entre los conductores, lo que lleva a un aumento de las probabilidades de accidentes de tránsito. Asimismo, resulta perjudicial para el sector turístico. Con el objetivo de reducir esos efectos, la Municipalidad de la capital puso en marcha esta semana el operativo “Ciudad sin contaminación visual”, en virtud del cual se retirarán carteles publicitarios que no respeten lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano, tanto por exceder las medidas reglamentarias como por estar ubicados en lugares no permitidos. El operativo será llevado adelante de manera coordinada entre Dirección de Edificación y Catastro y la Secretaría de Ingresos Municipales entre enero y febrero, aprovechando el menor movimiento urbano durante los meses de vacaciones de verano.