La importancia de “hablar con las máquinas”

Sofía: En realidad, yo lo definiría como un lenguaje más. Es el que te permite hablar con las máquinas. Si vos, en el futuro, no sabes cómo hablar con las máquinas, va a haber un problema. La gente que sabe va a valer mucho, que es lo que está pasando ahora. Hoy ChatGPT lo usa cualquiera. En unos años, con cómo se proyecta el avance tecnológico, creo que sería comparable a que no sepas inglés: te limita una porción del mundo que existe, que es gigante, ¡y encima no se ve! La gente que no trabaja en tecnología no tiene idea de lo que hablamos. Es otro planeta, virtual.