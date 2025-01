Las zonas rojas que están en el mapa del delito de la Capital

En la Capital la zona roja está comprendida por San Cayetano, Mercofrut y el sur del Gran San Miguel de Tucumán. En la jurisdicción de la Regional Norte está la zona de Las Talitas, que abarca a Villa Mariano Moreno, El Colmenar y Los Pocitos. En las Regionales Oeste y Este, en cambio, no hay un área delimitada, sino que al haber mayores casos de hurtos por oportunismos los robos se dan en la ciudad, rutas y autopistas. La gran problemática que presenta la comercialización ilegal es que al saltar el pedido de secuestro del rodado, los conductores no son los autores del hurto sino quienes las compraron. Por prevención, los efectivos suelen demorar a los ocupantes del vehículo hasta que se verifica su versión. Sin embargo, muchos no tienen un boleto de compraventa o no pueden dar datos del vendedor ya que estos usan un perfil falso de Facebook o borran las publicaciones una vez completada la transacción.