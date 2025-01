Pareceres: precauciones para dormir al lado de un elefante

La situación argentina es complicada en esos términos. No hay un dólar fijo (de hecho, no hay un solo dólar) pero tampoco uno completamente libre cuya variación no genere temores de explosión inflacionaria. Y aunque no hay bases para esta última, una cosa es la realidad otra lo que se cree de ella. Al mismo tiempo las desregulaciones avanzan pero para capear un shock externo lo más importante es el marco laboral y éste sigue muy rígido. No tanto como hace medio siglo, el procedimiento de crisis es un gran avance frente a la sola alternativa de convocatoria de acreedores, pero no alcanza. Por cierto, en general la legislación laboral no protege los derechos de los trabajadores cuando desalienta las contrataciones o conduce al cierre de empresas.