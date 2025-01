Ficha Limpia: Tucumán, ¿el noveno distrito?

“Es un proyecto que debería tratarse e incluso ya tendría que haber sido tratado. Es un proyecto complementario que no sólo requiere la Ficha Limpia para ocupar cargos públicos sino que también haya una adhesión a la Ley de Ética Pública, que habla de un límite finito de lo que está mal y lo que está bien. Los funcionarios que no estén condenados igual tendrán que demostrar su ética como la de no generar tráfico de influencias, no estar vinculados a empresas prestadoras de servicios públicos o proveedores importantes del Estado. También deberán presentar una declaración jurada para ver la evolución de sus patrimonios y al salir de la función pública demostrar que esa variación fue producto de sus salarios”, destacó.