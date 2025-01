Un genio desmesurado y demasiado mortal*

¿Sabrá Lanata que dejó un país desolado? ¿Es posible que Lanata no supiera que sin él quedamos a la intemperie frente a la arbitrariedad impúdica de los tiranos? ¿Sabrá Lanata que tuvo que morir para que las voces casi unánimes de amigos, enemigos e imparciales le reconozcan su valentía osada frente al poder de turno? ¿Es posible que Lanata no supiera que en cada investigación que llevaba adelante ponía en juego su vida? ¿Sabrá Lanata que reconfiguró para siempre la forma de hacer periodismo político en la Argentina? ¿Es posible que Lanata no supiera que en pleno renacer democrático fuera el artífice de tumbar decúbito dorsal y patas para arriba la molicie conformista del pacato periodismo que heredamos de aquellos años en que nos llovía plomo por izquierda y por derecha?