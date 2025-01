Un Presidente que impone, pero que no come vidrio (y si come lo edulcora)

El empeño que el Presidente puso durante el último año en ser así de rotundo para no transar en temas económicos y políticos a la hora de sustentar los pilares de su modelo, para él es un activo que seguramente no querrá regalar en este año electoral, ya que probablemente, esa firmeza sea uno de los activos que premian las encuestas. Algunas veces, Milei trató que el dogma se le doble lo menos posible o eventualmente que no se le note algún renuncio, pero lo más notorio es que ser así de cerrado mientras pueda le da un aura de fortaleza que deslumbra aún más a los fanáticos y que mira con bastante aprecio el gran público.