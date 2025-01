Con altibajos, Tucumán buscará la Copa de Oro

Argentina Desarrollo tiene figuras en su plantilla que incluye a Tomás Elizalde, Facundo Pueyrredón y Gregorio Gómez Pardo, con experiencia reciente en el Circuito Mundial de seven. Eso ya los ponía como amplios favoritos. Pero, y será analizable más adelante, luego cayeron ante Mar del Plata. “Mucha presión porque es Argentina Desarrollo”, tiró como primer análisis Medina. “Rudy”, jugadores y staff sabían que ellos se conocen mucho. Y si se hace la comparación con Tucumán, ese conocerse se potencia porque Los Naranjas no tuvieron mucho tiempo de trabajo. La mayoría no son los que representaron a la provincia en el último Seven de la República. Para Medina, en la modalidad de juego reducido, el tiempo que el grupo está junto en cancha, hace la diferencia. Por eso es que haberse reunido recién el lunes de manera completa, jugó y seguirá jugando en contra para Tucumán.