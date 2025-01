Cartas de lectores III: Medicamentos PAMI

Soy un jubilado, cobro la mínima y estoy restringido por las medidas estrictas de la administración de los medicamentos que me corresponden, por mi estado de salud. Padezco diabetes crónica, hipertensión arterial, colon irritable; además tengo dos stents colocados, ya que tuve un infarto de miocardio en el 2020; en total, según mi médico de cabecera, me corresponden nueve medicamentos, entre Metformina, Artovastatina, Linus,Tansilotrop, Clodiroplel, Corbis 10, Losartan, Aspirina Bayer; todo lo tenía 100% y ahora sólo me reconocen cuatro en total. Esto es inadmisible, es el colmo; necesitamos urgente un recurso de amparo. Con la salud de la clase pasiva no se juega.