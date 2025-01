Los incendios y la nieve afectan Estados Unidos

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que más de 1.400 bomberos están trabajando en la zona, pero que los incendios aún no pudieron ser controlados por los fuertes vientos, que dificulta el trabajo para apagar las llamas, siendo Pacific Palisades la zona más afectada. “El incendio de Pacific Palisades está controlado al 0%”, afirmó a Los Ángeles Times el jefe de bomberos Anthony C. Marrone. A todo esto se suma el problema de que muchos lugares están teniendo problemas porque los hidrantes se están quedando sin agua, aunque los habitantes y conocedores de la zona afirman que se trata de un problema común de la ciudad, debido al viejo sistema que no fue mantenido o mejorado. Hasta el momento no hubo que lamentar víctimas fatales.