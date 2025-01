Cartas de lectores II: Interminable Lanata

Hay una comparación, una semejanza y un paralelismo que no podemos soslayar, dado su estirpe y origen de combatiente avezado e implacable adalid de la corrupción. Había en él, una especie cuya naturaleza mordaz era comparable a Nicolái Gógol denunciando sarcásticamente la corrupta nómina de las almas muertas. Con el advenimiento de los tiempos mas actuales y modernos, se encendía una hoguera que no solo desnudaba las vanidades humanas, también inauguraba una nueva era de hacer un nuevo periodismo, de cuyas innovaciones inauguradas por el periodista Tom Wolfe (1930-2018), no habrá estado ajeno al creador de “Periodismo para todos”. Adiós al muy imitado pero inimitable Jorge Lanata.