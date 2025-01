Exportaciones tucumanas en 2024: en busca de la recuperación, pero con alertas internas

Carrizo, de la firma Arquímedes Carrizo & Asociados, dejó en claro que el atraso cambiario y la presión fiscal, tanto a nivel local como nacional, afectaron a todos los complejos exportadores de Tucumán. “Esto hace que no sea conveniente exportar, a pesar del alto precio internacional. Es decir, este contexto fiscal y el impacto del atraso cambiario, que aún no se ha resuelto, hace que no sea rentable vender al exterior. El ingreso por exportaciones apenas cubría los costos variables de producción de las empresas”, concluyó el asesor.