Cartas de lectores: Estados Unidos y el tercer mundo

Respeto la congoja que al Sr. Arturo Garvich le provocan las “miles y miles de tumbas de jóvenes soldados norteamericanos muertos para liberar a Francia del nazofascismo y a toda Europa del terrorífico imperio hitleriano” (textual de su carta), aunque no la comparto, ya que también hay miles y miles de tumbas y fosas comunes desperdigadas por todo el planeta, por obra y gracias del propio EEUU, autoimpuesto gendarme y dictador planetario, finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Mucho menos comparto su visión sobre la democracia estadounidense (“consolidada, con una noble tradición a sus espaldas”, según sus palabras), ya que la misma es una democracia corporativista, manejada por un bipartidismo conservador; reaccionario e imperialista, que mantiene -ininterrumpidamente y sin importar cuál de los dos partidos gobierne- políticas de Estado que tienen que ver con la explotación de los recursos de otras naciones, en beneficio exclusivo de la propia. Si toda la humanidad pretendiera tener el Estado de bienestar y la calidad de vida que tiene la sociedad estadounidense, se necesitarían los recursos de tres planetas tierra. En definitiva, lector Garvich, criticar y repudiar a EEUU (por su desprecio hacia el resto de la humanidad; por su racismo retrógrado y vigente), no significa estar de acuerdo con el ISIS o con Al Qaeda, del mismo modo que criticar a Netanyahu no implica ser antisemita o seguidor de Hitler, sujeto cuyo criminal régimen fue derrotado por el Ejército Rojo de Rusia y no por el estadounidense, ciertamente.