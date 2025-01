Cartas de lectores: Estadísticas falaces

Este gobierno y todos sus colaboradores hablan de una panacea de que la economía en el país está en un nivel en el que ya pasó lo peor. Las estadísticas miden una cosa pero la realidad es otra. El salario del argentino no está acorde con los aumentos notorios mes a mes que no respetan el IPC del consumidor, como por ejemplo la medicina prepaga. Todos los meses sube. Muchas empresas de servicios de internet o celulares ofrecen descuentos permanentemente para que la gente no se vaya de sus servicios. ¿Dónde está la ley de la oferta y la demanda, Sr, Milei, Sr, Caputo, Sr. Sturzenegger? Argentina es uno de los países más caros del mundo y además el dólar está atrasado; a este tipo de cambio, sabiendo la devaluación del real brasileño. El ajuste lo seguimos pagando los trabajadores, a los que más nos ahorcan con impuestos. ¿Qué diferencia hay entre este gobierno y los kirchneristas? Esa es mi pregunta, si son iguales a ellos, fabuladores de la verdad. La señora Villarruel se queja porque le pagan dos chirolas; ¿esa señora sabe lo que un argentino/a hace para llegar a fin de mes? Este país es como vivir en un cuento de fábulas. Como dijo el lector D’Andrea, no hay nada que festejar.