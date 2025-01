Femicidios: fuerte interpelación a la sociedad

Los femicidios, el extremo más brutal de la violencia de género, continúan azotando a nuestra sociedad, dejando una huella imborrable de dolor, indignación e impotencia. Cada vida arrebatada por la violencia machista representa una falla sistémica que nos interpela como comunidad y exige una respuesta contundente y multifacética. Las estadísticas, los nombres, las historias que se repiten con dolorosa frecuencia, nos recuerdan la urgencia de abordar este problema de raíz. No podemos naturalizar la violencia. No podemos permitir que la indiferencia se instale y nos convierta en cómplices pasivos. La violencia de género es un fenómeno complejo con raíces profundas en la desigualdad, la discriminación y la cultura patriarcal. Desde los micromachismos cotidianos hasta la violencia física y psicológica, se teje una red que limita las oportunidades y vulnera los derechos de las mujeres. La lucha contra los femicidios requiere un compromiso de todos los sectores de la sociedad. El Estado debe fortalecer las políticas públicas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, garantizando el acceso a la justicia y la efectiva aplicación de la ley. Es fundamental invertir más en recursos para la atención integral de las mujeres en situación de violencia, incluyendo albergues seguros, asistencia legal y psicológica, y programas de empoderamiento económico. Cómo lo reflejó LA GACETA en estos días, en Tucumán se registraron nueve casos de femicidios en 2024. Los dos más recientes ocurrieron en el interior tucumano. Paula Alessandra Octaviano era una joven de 20 años, que había sido reportada como desaparecida el lunes, en la ciudad de Alderetes. En tanto que en Concepción, Karen Rodríguez, de 22 años, fue desenterrada por su propio padre, que llevaba días de una búsqueda desesperada. La víctima estaba embarazada y el detenido del caso es una ex pareja de su tía. El problema de los femicidios es una tragedia nacional y Tucumán no escapa a esta realidad. Es crucial analizar el contexto específico de nuestra provincia para comprender las particularidades de la violencia de género en nuestro territorio y así poder implementar estrategias más efectivas. La persistente tragedia hoy por hoy en Tucumán y en el resto del país es un llamado a la acción colectiva. La educación juega un papel crucial en la transformación cultural necesaria para erradicar la violencia de género. Desde la infancia, es necesario promover la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos. Las escuelas, las familias y las instituciones públicas y privadas en general tienen la responsabilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Además, es fundamental impulsar la participación activa de la sociedad civil en la visibilización y denuncia de la violencia. Las organizaciones feministas, los colectivos de mujeres y la ciudadanía en general deben unir fuerzas para exigir políticas públicas efectivas y generar conciencia sobre la magnitud del problema. El compromiso individual y colectivo, la implementación de políticas públicas integrales y la transformación cultural son las claves para construir una sociedad libre de violencia, donde las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y libertad. Este es un llamado a la acción, un llamado a la esperanza, un llamado a la vida.