Una bajante en los diques genera alarma y temores

“Este dique se hizo para provisión de agua de los agricultores, para riego y para la producción de energía, pero este el embalse ya cumplió su vida útil, es tan poca la capacidad que tiene que cualquier variación que produzcan se nota mucho”, comentó José Mercado a LA GACETA, un hombre que se definió como “apasionado” por el Dique, al punto de construir su casa a pocos metros. Sobre las lluvias que se esperan en el verano, el hombre indicó: “Todos los años no son iguales, hay años donde llueve mucho y otros no. Hay que seguir los pronósticos de las cumbres de Catamarca, si llueve mucho allá es seguro que viene la creciente y llena el dique. La lluvia de Escaba no es frecuente, todo viene de Catamarca”.