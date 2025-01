Otra sería esta historia, muy otra

Sí, otra sería si los “generales” Putin, Netanyahu y Bashar al-Asad hubiesen participado un solo día entre sus soldados. Muy otra, tanto que parecerían de ajenos frentes de combate. Pero he aquí que estos “generales” no posan nunca sus plantas en el campo de batalla ni en las trincheras de barro y muerte de sus “camaradas” de armas. No están sometidos al asedio de quienes los apuntan, ni a los bombardeos de unos y otros, ni a las privaciones de protección, de víveres, de descanso. Y, a veces, hasta de municiones para su defensa. Las familias y allegados de estos generales tienen, a su vez, una protección especialísima que los aleja de las contingencias densamente negativas y riesgosas de las guerras. Confortable es su vida con las seguridades que no tienen las familias sirias, ni las de Ucrania y Rusia, ni las de Gaza. Un mundo aparte. Éste es el punto a remarcar.