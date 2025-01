Las exportaciones del complejo azucarero crecieron un 848,4% a lo largo de 2024

El complejo con mayor crecimiento en volumen es el azucarero, habiendo alcanzado las 534.919 toneladas exportadas y representando un 593,4% más que en el período previo comparado (diciembre 2022–noviembre 2023). La relación precio/tonelada aumentó 36,8%, estableciendo un precio promedio de U$S 674,2. A diferencia de lo sucedido en el período 2022-2023, el aumento tanto en dólares como en toneladas se debió al buen año climático, que se tradujo en mayor oferta, debiéndose exportar los excedentes. En efecto, durante el período diciembre 2023–noviembre 2024, el complejo azucarero registró un crecimiento del 848,4%, alcanzando los U$S 360,7 millones exportados. Los principales destinos de exportación de este complejo fueron Estados Unidos (U$S 207,1 millones), Chile (U$S 102 millones) y Canadá (U$S 21,9 millones), es decir, estos tres países concentraron el 91,8% de las operaciones.