Lo que dejó 2024 en libros

En las páginas leídas en 2024 también hubo lugar para la música. Ediciones Continente distribuye en el país Temporada de brujas, el libro del rock gótico, de la inglesa Cathi Unsworth. Publicada por Editorial Contra, la voluminosa enciclopedia comenta la discografía de bandas del mundo angloparlante como Joy Division, Bauhaus, The Cure, Siouxsie & the Banshees, Nick Cave and the Bad Seeds y Killing Joke. La subcultura gótica tuvo su contraparte nacional con grupos como Sobrecarga, Los Pillos e incluso algunos momentos de Don Cornelio y La Zona y el primer disco de Todos Tus Muertos (si no me creen, préstenle el oído a “El Féretro”, Poe en estado puro) o cultores más cercanos en nuestro tiempo como Mellonta Tauta, con pinceladas de un pop etéreo, y Machinic Demiurge, con sonidos industriales e influencia de la Generación Beat norteamericana. Pero el rock gótico es mucho más que sobretodos negros, androginia, cabellos batidos o rostros maquillados: tiene profundas raíces en la literatura y el cine, vínculos que la autora desarrolla con precisión y pasión. Pensemos en, por ejemplo, “Killing an arab”, de The Cure, que deriva de El extranjero de Albert Camus, o “Bela Lugosi is dead”, de Bauhaus, que existe gracias a las muchas interpretaciones que hizo el actor rumano del conde Drácula (valga esta pequeña anécdota: cuando lo estaban velando, los presentes esperaban que se volviera a levantar del ataúd, como lo había hecho decenas de veces). Es la historia completa del rock gótico en inglés, no falta nadie. Puede funcionar muy bien como presente al tío raro que escucha música rara y se viste como Richmond Felicity Avenal, personaje de la serie The IT crowd.