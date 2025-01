Martín Caparrós: “Quiero seguir viviendo todo lo que pueda”

-Tuve mucha suerte con un trabajo que recién, cuando se acabó, aprecié en serio, que lo cuento en el libro, que es este trabajo para el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ahí sí me pagaban el viaje y que fui a 40 o 50 países a los que seguramente no habría ido de otra manera, muchos lugares de África y de Asia que no habría conocido de otro modo. Pero antes que eso venía haciendo mucho de ese tipo de cosas que siempre me interesaron. Me parece que en general, y no solo con respecto a viajar o no viajar, vivimos en un sector muy chiquito del mundo. No sólo por los países o por los lugares, sino incluso por el sector de la sociedad en el que uno se mueve. Uno se relaciona, básicamente, con su familia, amigos, compañeros de laburo, y después hay enormes cantidades de personas de las que uno no sabe nada de nada. Y justamente a mí, si algo me gusta del periodismo es que te da la patente de corso para asomarte a esos lugares que si no, no verías de ninguna otra manera. Lo que tuve es el empecinamiento de hacer lo posible por hacer ese tipo de cosas. El periodismo es una profesión en la que cuando hacés bien algo, rápidamente te dan más plata para que dejes de hacerlo: en mi caso, si podía escribir buenos reportajes, buenas historias, el camino natural habría sido quedarme de jefe de redacción o de director de algún medio o alguna cosa así y dejar de hacer eso y ganar más plata. Lo que sí tuve es el empecinamiento de no aceptar ese camino.