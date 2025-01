El periodista Lanata y el político Milei, dos disruptivos de aquellos y uno, hijo del otro

La respuesta más sencilla es que Milei no la vio, que careció de empatía ante la situación o que se dejó llevar por las mezquindades de la política o vaya a saber por quién. Otro razonamiento algo más extremo es suponer que el Presidente cree que las fortalezas le vienen del Cielo directamente a él y que hay algo que no le permite reconocer que esas fuerzas lo ayudaron en la previa con un Lanata difusor, finalmente (y sin saberlo) a su servicio. Lo concreto es que, aunque al Presidente no le guste, existe una causa y una consecuencia directa entre las investigaciones del periodista y su propia y estruendosa irrupción en el escenario público.