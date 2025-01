Riestra ficho como refuerzo a una de las figuras de la Copa Potrero

La Copa Potrero, el torneo amateur que Sergio Agüero organizó con el objetivo de dar visibilidad a futbolistas no convencionales, ha sido el escenario de historias emocionantes. Con un premio de 200 mil dólares, este certamen no solo despertó el interés por el fútbol, sino que también mostró el talento de aquellos que no habían logrado dar el salto a las grandes ligas. Entre los grandes descubrimientos del campeonato, uno de los más destacados fue Mauro Smarra, el goleador que acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo de Deportivo Riestra.