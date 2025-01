Los primeros nacidos en 2025 en Tucumán: son primerizas y dan a luz en el mismo momento

Camila Micaela Santillán es la mamá de Valentín y comentó su experiencia. “Llegamos alrededor de las siete de la tarde porque ya tenía muchas contracciones. Aquí me atendieron muy bien, me contuvieron y estuvieron siempre atentos con nosotros. Es mi primera hija y para mi todo es nuevo, así que solo me queda dar gracias a todos los que me atendieron. Me recibieron, estuvieron a mi lado en todo momento y siguen atentos a todo. Nunca me imagine que mi hijo podría ser el primero del año así que para mi todo es una sorpresa”, dijo.