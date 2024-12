Franco Colapinto despidió el año hablando sobre su futuro: ¿Seguirá en la Fórmula 1?

El creador de contenido, que cuenta con casi 730.000 seguidores en la plataforma, lo invitó a su auto para hacerle varias preguntas cargadas de humor, logrando resaltar el carisma del joven de Pilar, quien está disfrutando de sus vacaciones en el país. Durante la charla, Franco compartió que prefiere “manejar camionetas, como que me divierte un poco más. No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”. Además, cuando le preguntaron qué hubiera elegido como profesión si no fuese piloto, sorprendió con su respuesta: “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”.