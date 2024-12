Cartas de lectores III: ¿qué vamos a festejar?

Vamos a festejar un año en donde nuestro presidente MILEI nos está devolviendo la esperanza y fe que habíamos perdido.Vamos a festejar que se terminaron.los piquetes y los punteros que tenían a la gente de rehenes..Vamos a festejar que se están terminando los paros sin sentido y que solo era para enfrentarnos entre los que trabajan y los amigos de gremialistas millonarios.Vamos a festejar que los políticos van teniendo en claro que se terminaron las dádivas y los bolsos de Lopez.Vamos a celebrar que muchos van a visitar las cárceles por los 40 años de despilfarro y enriquecimiento ilícito.Vamos a celebrar que este gobierno nos devolvió la dignidad y palabra como.país en el extranjero.Vamos a brindar por esta juventud que quiere trabajar y ser protagonista de una “libertad”” para todos.Vamos a festejar que los argentinos están tomando conciencia que hay que trabajar y con el mérito se consiguen otras cosas.Vamos a brindar que nuestro gobernador Jaldo y diputados entendieron que los tucumanos queremos estar con el presidente que se preocupa por todos y no por unos corruptos.Vamos a celebrar que las Pymes y los productores se van recuperando de a poco sacando los impuestos que los asfixiaban.Por último vamos a celebrar, brindar y festejar que no volveremos a tener nunca más un gobierno decadente, fabricante de pobres y reducto de corruptos.El que no quiere festejar tiene libertad para ir a otros lugares o países, gustosos vamos a colaborar con los pasajes.Vamos!!! bienvenido 2025 te esperamos con los nuevos desafíos, para que vuelva a ser un pais pujante.VIVA LA LIBERTAD!!!!!!