Feriados, días no laborables y elecciones: el calendario imprescindible de 2025

El Gobierno nacional oficializó recientemente el calendario de feriados y días no laborables para 2025 mediante el decreto 1.027/2024. Esta normativa establece los días en los que los trabajadores no estarán obligados a prestar servicios, además de aquellos que se destinan a fines turísticos. Entre las principales novedades, se destacan los feriados inamovibles y los días no laborables que, si bien no son obligatorios para todos los sectores, sí influyen en la actividad de la administración pública y otros organismos.