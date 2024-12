“Mi deseo para 2025 es que Atlético Tucumán nos ayude a participar en torneos de AFA", dijo Monteros, la goleadora del fútbol femenino

Monteros fue clave para ese éxito. Con 10 goles en el torneo Clausura, se convirtió en la goleadora del campeonato, marcando la diferencia en partidos clave. Pero su balance personal va más allá de las estadísticas. “Este año fue muy exigente porque tuve una lesión en la rodilla. Tuve que trabajar mucho en el gimnasio y cuidarme en la alimentación. Esto me ayudó a rendir en lo futbolístico cuando me tocó jugar. En el Apertura no hice muchos goles, pero en el Clausura me enfoqué y logré aportar al equipo”, contó Ludmila a LA GACETA.