La desorientación política influyó en el año económico

Ahí aparece un punto flojo: no hay presupuesto nacional aprobado para 2025. Tal vez el gobierno crea que le conviene por mayor discrecionalidad en aplicar la recaudación siguiendo la ley de administración financiera, pero cuidado. Institucionalmente no es lo mejor. Un presupuesto representa el acuerdo social sobre el uso de los recursos comunes así como límites al comportamiento de los gobiernos. Dentro de esos límites Presidente y gobernadores planifican su acción. Si no existen, cada paso del gobierno nacional que requiera sanción legislativa o que no se quiera que sea frenado en el Congreso deberá ser negociado en particular con los gobernadores que influyen en diputados y senadores, que con seguridad pedirán obras, alivios financieros o medidas equivalentes que repercutan en votos. Conseguir mayorías o el tercio bloqueador de insistencias contra vetos puede resultar más caro que teniendo un presupuesto. Bajo esas condiciones es imposible pensar en planes generales de obras públicas, importantes para el crecimiento sostenido que reduzca desigualdades regionales.