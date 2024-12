Coqui Sosa recorre el cancionero popular navideño en el cerro San Javier

“Con este espectáculo ya recorrí numerosas ciudades argentinas desde 2001 y quiero cerrar la gira en un lugar emblemático para los tucumanos. Este evento es organizado por el Ente Tucumán Turismo, que me distinguió en septiembre como Embajador Turístico de la Provincia, un nombramiento que me implica una gran responsabilidad y que me obliga a recorrer mi tierra cantando, participando de actos y charlas relacionadas a nuestra cultura e identidad, acompañado eventos y acciones afines a reforzar la tucumaneidad”, afirma el cantor, sobrino de Mercedes Sosa y quien porta el apellido con orgullo.