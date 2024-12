Libros para llevar en la valija en estas vacaciones

“En La llamada. Un retrato, la autora insiste en el perfil, ese género que en su propia voz, conforma “la mirada del otro”, y “esa mirada es siempre subjetiva”. Centrada en la figura de la ex montonera Silvia Labayru, una joven descendiente de familia militar, la trama apuesta a la complejidad de un personaje repudiado por sus compañeros de militancia revolucionaria una vez que logra sobrevivir al centro clandestino de detención y ponerse a salvo en el exilio español. Mediante entrevistas en profundidad a la protagonista como también a amigos y familiares de la sobreviviente de la ESMA, Guerriero construye con excesiva rigurosidad un entramado donde el acceso al retrato de Labayru no está exento de polémicas y sospechas en torno al rol desempeñado por esta como acompañante de militares represores. Lejos de una mirada admonitoria, la narración no alcanza una respuesta única y totalizadora y avanza como búsqueda inacabable en pos de la construcción de sentidos susceptibles de otorgar posibles -y a la vez, inciertas- definiciones acerca de la vida de un personaje controvertido”.