Se tensa el radicalismo por la alianza de un sector con Milei

No obstante, ratificó que el radicalismo quiere que a la gestión libertaria le vaya bien, y que marcar algunas diferencias no los convierte en opositores. “En nuestro espacio político estamos trabajando para que al Gobierno le vaya bien. Pero en nuestro caso marcando las diferencias en cuestiones que entendemos que no son buenas para los argentinos”, dijo. Y ejemplificó: “Salvando las distancias, viví en carne propia como intendente de Concepción. A mí me dejaron una bomba atómica y tuve que ser muy austero con los fondos públicos y ser eficiente para poder desactivarla. A nosotros no nos pueden hablar de lo que significa esfuerzo, sacrificio y austeridad. Por ese motivo sí entiendo al Presidente”.