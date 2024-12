Sin grieta: aval unánime a la emergencia y al Presupuesto

Suba tarifaria

Habiéndose atendido los cuatro temas que condujeron a la convocatoria de la sesión extraordinaria, se leyó un decreto elaborado por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, que solicitaba el tratamiento de un proyecto de incremento tarifario. Vargas Aignasse explicó que se trataba de una suba del Urbano, que se elevaría de $17 a $21, considerando que la última vez que se actualizó ese valor fue en diciembre del año pasado. Automáticamente los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos pidieron la palabra. El primero adelantó el voto en contra de su bancada y argumentó que no se tenían los elementos de análisis necesarios para poder considerar si era correcto dar el aumento o no. Por su parte, Cobos acotó: “lamentablemente, tengo que terminar el año con fastidio. Me hubiera gustado poder aportar al debate de otra manera y no donde casi por la ventana entra un expediente del que no tenía conocimiento”. Juri aclaró que “antes de ingresar a la sesión (por la mañana), fueron consultados todos los presidentes de bloque para leer el tratamiento del tema”. “Si todos los presidentes no hubieran dado el acuerdo, no se habría tratado”, remarcó.