Las películas y series más esperadas que llegarán el año que viene

En cuanto a las series, el nuevo año traerá grandes regresos para los fanáticos de la televisión. "The last of us" (temporada 2) y "Stranger things" (temporada 5) se convertirán en dos de los estrenos más esperados. Además, plataformas como Disney+ y Max continúan con sus apuestas fuertes, con "Daredevil: born again", "Andor" (temporada 2) y el spin-off de "Game of Thrones", "El caballero de los siete reinos". Los amantes de las historias intrigantes tendrán el regreso de "Severance" (temporada 2) en Apple TV+ y de "The white lotus" (temporada 3) en Max.