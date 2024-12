El año que se viene en el transporte público

Un marcado cambio de panorama se ha dado este año en lo que hace al transporte público en la provincia, que al cabo de años de conflicto constante y de haber llegado a un fondo en el que no se veía la salida, ahora espera con tranquilidad mejoras para el año que viene. Esas mejoras se vinculan no sólo con el estado de los colectivos y la adquisición de nuevas unidades, sino con el funcionamiento del servicio y la relación con los usuarios, así como con la infraestructura vial por donde se hacen los recorridos. Ha habido un cambio de actitud en el que participan todos los factores del sistema, y por ello los reclamos que antes dominaban la escena ahora han quedado en un lugar más discreto, como problemas a resolver y no como las marcas fuertes de una situación terminal.