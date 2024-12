Un jugador de la Selección protagonizó la transferencia más cara del fútbol en 2024

La última charla de Julián Álvarez con Pep Guardiola en Manchester City

“Entre las últimas cosas que hablamos con Pep, me agradeció por el tiempo que estuve y por no hacer nunca ningún problema. Siempre estuve a disposición y ayudé al equipo. Ganamos muchos títulos juntos”, dijo. “Pep todos los días me animaba a ser mejor y a estar en todos los detalles. Aprendí muchas cosas tácticamente: cómo moverme, cómo buscar los espacios. Los primeros días no daba el 100%, daba el 120% para demostrar y que ellos vieran mi deseo de estar ahí”, añadió.