Cuales fueron las películas más exitosas y decepcionantes de 2024

Las emociones de la adolescencia

Pero así como hubo fracasos, también hubo golazos. Un ejemplo de secuela que no decepcionó fue “Intensamente 2”. Luego de 9 años, reaparecieron Riley ya entrada en la adolescencia y sus emociones, que tendrán que lidiar con nuevos sentimientos que aparecen a medida que la niña va entrando en la pubertad. "Intensamente 2" fue un éxito desde el primer momento: rompió récords de audiencia desde su estreno en junio de este año y alcanzó más de tres millones de espectadores en apenas 17 días, según informó el medio Ultracine. Pero no se detuvo solamente en las salas, ya que, desde su lanzamiento en Disney+ el 25 de septiembre, obtuvo más de 35 millones de espectadores y recaudó en total más de U$S 1.700 millones de dólares, lo que la transforma en la película animada más taquillera de la historia y en una de las más taquilleras de la historia de la compañía de Mickey Mouse.