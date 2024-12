El kirchnerismo se reúne para redefinir su estrategia

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UP), que dirige José Mayans, busca encarar el año electoral con un frente consolidado a través de nuevas estrategias. Para definir los detalles, el formoseño convocó a los integrantes de la bancada a una reunión en el Congreso de la Nación donde se tendrán en cuenta las consecuencias de la expulsión de Edgardo Kueider y la controversia con Carlos Camau Espínola.

El desplazamiento de Kueider como senador acabó en un beneficio para el bloque kirchnerista, que logró recuperar una banca tras ese movimiento. En la próxima sesión jurará Stefanía Cora y sumará un lugar para UP. Sin embargo, las tensiones con Espínola se llevan el foco de la atención. Se lo acusa de traicionar al partido por su apoyo en las medidas del Gobierno nacional, por lo que el kirchnerismo presiona para que Espínola renuncie a su banca y UP fortalezca su representación partidaria en el Senado a través de su reemplazo. En su intervención más reciente en el recinto, Mayans criticó duramente al legislador. “Hubo traición al partido político. Queremos que nos devuelvan la banca que nos robaron porque si no estaban de acuerdo se tendrían que haber ido; ellos fueron elegidos por un partido”, consideró.

El senador correntino, por su parte, dejó abierta la posibilidad de postularse como candidato de La Libertad Avanza para las elecciones a gobernador de su provincia, en 2025, y alimentó las especulaciones. Además, levantó sospechas por sus reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios de la Casa Rosada cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del jefe de Estado, Javier Milei, tiene a su cargo el armado electoral para el próximo año. En este escenario, la reunión convocada por Mayans será clave para definir los próximos pasos del kirchnerismo en la Cámara Alta en su intento por fortalecer su representación parlamentaria y prepararse para las elecciones de 2025.