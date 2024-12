Blanca Navidad: tucumanos mostraron sus festejos bajo la nieve en el hemisferio norte

“En España en general no festejan Navidad como estamos acostumbrados en Argentina. El 24 se juntaron a comer familias y parejas. Terminaron de cenar cerca de las 22.30, hicieron un rato sobremesa, se levantaron y se fueron. No hacen brindis, no hay ‘feliz Navidad’, ni nada”, detalla extrañada una tucumana acostumbrada a recibir el 25 con una familia numerosa. “Para nosotros va a ser el cuarto año que no pasamos las fiestas en Tucumán y se siente muchísimo la diferencia entre estar en tu hogar, en tus costumbres, y estar en otro lado. Quedás sorprendido”, asegura.