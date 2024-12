Los sueldos de los senadores: Victoria Villarruel salió al cruce de las críticas que hizo Milei

Los dichos de Milei

“Cuando vos vas a laburar hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas -dijo Villarruel-. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, se quejó Milei en el streaming Neura el lunes, contra los integrantes de la Cámara alta.



Consultado sobre por qué no interactúa con Villarruel para que solucione este tema, el Presidente respondió: “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”. De esta forma, el mandatario dejó en claro un malestar con su vice por este tema -que ya había dejado trascender en otras oportunidades- y un respaldo al titular de Diputados, que es asimismo parte del núcleo más cercano a él y a su hermana Karina.