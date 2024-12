Siete consejos de una experta en ahorros para que organices tus ingresos en 2025

6) Considerar los pasivos

Otra recomendación es no ignorar las deudas, ya que uno de los errores más comunes es no hacer la evaluación de las deudas que se tengan o que se quieran adquirir. Hay que dar prioridad a los pasivos que financian estudios o proyectos generadores de ingresos, y eliminar las que se adquieren para financiar bienes que pierden valor rápidamente o que no generan un ingreso adicional. En el caso de adquirir una deuda se debe definir una estrategia de pago acorde al presupuesto.