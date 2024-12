Sin el Impuesto PAIS, ¿cuánto cuesta importar una PlayStation 5 desde Estados Unidos?

Los productos tecnológicos, al igual que la indumentaria, se posicionan como los favoritos de los argentinos al momento de hacer compras en el exterior. Quienes los compren con algún sistema de envío a domicilio deben tener en cuenta que la compra en el exterior de hasta U$S 3000 tiene una franquicia base de U$S 400 por la que solo se paga el IVA. Pero si compramos algo de mayor precio, los impuestos se calculan solo sobre el excedente de esos U$S 400 (si el producto sale U$S 650, los primeros 400 sólo pagan IVA, y los 250 restantes pagan IVA e impuestos).