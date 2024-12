Horror en Nueva York: un hombre prendió fuego a una mujer en un subte y se sentó a observarla

Un hombre prendió fuego viva a una mujer y se sentó a observar cómo esa agonizaba

La mujer quedó "totalmente envuelta en llamas en cuestión de segundos", expresó Tisch. Los agentes colaboraron para extinguir el fuego, pero esta falleció en el acto. La víctima, a quien no lograron identificar, estaba “inmóvil” en el momento del incendio mientras que los investigadores aún no pueden determinar si esta se encontraba dormida o no. "No estamos 100% seguros", dijo Joseph Gulotta, del Departamento de Policía de Nueva York. No hubo interacción entre ambos antes del ataque, dijo el oficial, añadiendo que la policía no creía que las dos personas se conocieran.