Cartas de lectores: Megaconcierto de Navidad

¡Majestuoso! ¡Maravilloso! ¡Monumental! ¡Magistral! No me alcanzan los calificativos para expresar lo que experimenté dentro de mí, al ser unos de los privilegiados en haber asistido en el Parque Julio Prebich (Yerba Buena) al tradicional Megaconcierto de Navidad 2024. Rememorando haber asistido al primero, que nació en 1998 cuando la Orquesta Sinfónica de la UNT conmemoró su medio siglo de existencia con una velada musical en el hipódromo. El público se volcó masivamente a la celebración. El espectáculo resultó un éxito y llevó a las autoridades universitarias a repetirlo en los años sucesivos con motivo de la Navidad. En su segunda presentación en 1999 la Orquesta de la UNT, dirigida brillantemente por el maestro Eduardo Alonso Crespo y con la actuación del Ballet de destacados bailarines con la coreografía y dirección del Maestro Claudio Aprile, que junto al Coro y Solitas de la Universidad entre otros temas navideños, interpretaron dentro del programa “Carmina Burana” de Carl Orff en versión para Orquesta Coro y Ballet , que recibió la ovación de las más de 10.000 personas que asistieron al evento. En esta oportunidad, con la participación como protagonista estelar de la noche de Nahuel Pennisi, bajo la batuta magistral del Maestro Roberto Buffo, integrantes de las Orquestas Juvenil y Sinfónica de la UNT y el Coro Universitario, Pennisi interpretó como solista el “Gloria” de la Misa Criolla y en dos composiciones de Navidad Nuestra, la Peregrinación y Los Reyes Magos, además de los temas “Luna tucumana”, “La chacarera del 55” y “La sensiblera” que ante la ovación permanente de la multitud se vio obligado a efectuar varios bises, de tal manera que el público que participó entusiastamente, deseaba que el brillante espectáculo no finalizara nunca. Esta reivindicación del Megaconcierto que fue programado con el propósito de hacer música para toda la comunidad y que sea un evento masivo con entrada libre y gratuita, que se vio concretado con las transmisiones en vivo por Canal 10 y Radio Universidad, para los que no pudieron asistir. Al no haber tenido continuidad ya que fue intermitente según las circunstancias, auguro su continuidad para los próximos años. Debo hacer mención de la bella actuación de los 120 jóvenes integrantes de las escuelas de música Yerba Buena, que actuaron en la primera parte del Concierto. El despliegue tecnológico de última generación, con filmaciones en proyecciones en vivo en pantalla gigante y el dron que surcó por todo el predio jerarquizaron el espectáculo. Al agradecer a todos los responsables que hicieron posible este maravilloso Megaconcierto , a todos los tucumanos y a La Gaceta, que me permite expresar mis opiniones, les deseo Feliz Navidad y un próspero Nuevo año 2025.