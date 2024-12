VIDEO. Se desmayó una participante de Gran Hermano y denuncian falta de alimentos en la casa

Lo cierto es que el video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron preocupados por los participantes y hasta denunciaron escasez de alimentos en la casa. “Quiero creer que es por el calor que hace y no por la falta de comida, por dios”, “Estos pibes no comen”, “Martina se desmayó por el hambre que pasan adentro. Ojalá se recupere pronto”, “No desayunó”, “Hoy solo pudo comer una rodaja de pan”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron, según replicó TN.