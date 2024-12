Tres motivos para pasar una feliz Navidad e ilusionar a todos en Atlético Tucumán

La experiencia no solo fue un aprendizaje futbolístico, sino también una oportunidad para conocer a referentes como Pablo Aimar. Aunque no logró tomarse una foto con él, Olima destaca la importancia de haber intercambiado algunos conceptos con él. “Me enfoqué en entrenar tranquilo, como si estuviera en mi club, y creo que eso me ayudó a tener un buen desempeño”, señaló. Su meta ahora es clara: ganarse un lugar en la lista definitiva para el Sudamericano y representar a la Argentina en una competencia internacional.