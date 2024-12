El abogado de los bailarines del Ballet Estable: “Nos parece que están faltando a su palabra”

Pero al parecer, el anuncio de Reynaga, de que los cargos de directores no se concursarán y serán nombrados por el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, despertó el alerta entre el elenco estable (y no solo del ballet). “Debe aclararse que no hay grieta en el plantel entre los contratados. D’Amato prestaba servicios en situación de incompatibilidad porque no iba a trabajar. Me parece que el Ente no habla de ese punto y lo omite claramente. Y esta ex directora tenía un contrato, lo tenemos acreditado, un contrato en la ciudad de Salta, donde tenía que cumplir horarios de lunes a viernes”.