Newbery y San Fernando definirán al primer finalista del torneo Anual

César More es uno de los más experimentados de Newbery. El ex jugador de Atlético, que tiene 35 años, regresó este año a nuestra provincia luego de estar vistiendo la camiseta de Guaraní Antonio Franco en la última temporada. “Seguramente será un partido parejo, muy difícil, que se definirá por mínimos detalles. Nosotros estamos bien. Trabajamos muy bien en la semana y tenemos la ilusión de poder llegar a la final. Seguramente nos acompañará mucha gente, que nos hará sentir local”, expresó More. Se espera que sean más de 30 colectivos los que llegarán desde la “Ciudad de las diagonales” para alentar a su equipo.