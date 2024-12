Tini Stoessel se sinceró al hablar sobre su relación con Young Miko

Las declaraciones de Tini Stoessel sobre su noviazgo: por qué no lo muestra en las redes sociales

La declaración de Tini no pasó desapercibida, ya que se mostró muy sonriente a la hora de hablar de este tema, pero también con notoria timidez. Si bien no quiso entrar en ciertos detalles, la cantante finalmente explicó por qué no decide mostrar a su pareja en Instagram. Según lo que confesó, aprendió de malas experiencias del pasado, incluyendo su pelea pública con Cami Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien fuera su pareja en 2022.