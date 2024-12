IA y grooming: cómo una foto generada digitalmente puede arruinar una vida real

El avance de la tecnología ha transformado nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Las capacidades aumentadas que nos da este nuevo entorno, nos brinda grandes beneficios y oportunidades, sin embargo también amplifica las amenazas, ya que no todas las personas son quienes dicen ser, no todo contenido es inocente y neutro, sumado a que no toda fotografía representa una foto de personas reales. Los acosadores, como los groomers, estudian a sus víctimas con técnicas que moldean su comportamiento para influir en cómo piensan, sienten y actúan. Esto no solo ocurre con personas malintencionadas, sino también con las interfaces digitales que usamos diariamente. Diseñadas de manera persuasiva, estas interfaces recopilan nuestros datos, personalizan nuestras experiencias y orientan nuestras decisiones de manera sutil.