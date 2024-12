Apostillas: "El fenómeno Milei nació en Tucumán"

“El fenómeno Milei nació en Tucumán”.- El jueves, durante su visita, el presidente Javier Milei recordó que su trayectoria comenzó en esta provincia: “Muy interesante porque mi primer aparición televisiva es del año 2014; es acá en Tucumán; es acá en este lugar, invitrado por esta fundación, y el fondo, increíble que era de color violeta y decía ‘punto de partida’. Es decir, sin una Fundación Federalismo y Libertad invitando a Milei a hablar hace tantos años no habría Milei presidente hoy. Gracias, Fundación Libertad”. Tras los aplausos, añadió: “o sea, no sólo que Federalismo y Libertad fue mi punto de partida… me dieron el premio también por la defensa de la libertad y también me dan el premio Alberdi. Gracias, están exagerando ya. Gracias”.